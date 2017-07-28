новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Китае народный суд вынес смертный приговор мужчине, убившему 19 человек, в том числе отца и мать

28.07.2017 - 16:10

Новости Китая. Мужчину, убившего 19 человек в Китае, приговорили к смертной казни. Вердикт вынес народный суд третьей ступени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2016 году преступник приехал к своим родителям, чтобы попросить у них денег. На этой почве разгорелся скандал, в результате которого китаец убил отца и мать. Испугавшись, что об этом станет известно, он принял решение избавиться от возможных свидетелей и ликвидировал 17 соседей. Через двое суток мужчину арестовали и он сознался в содеянном.

В Китае народный суд вынес смертный приговор мужчине, убившему 19 человек, в том числе отца и мать

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Арканзасе спешно казнят преступников из-за истекающего срока годности инъекции для исполнения приговора
В Арканзасе спешно казнят преступников из-за истекающего срока годности инъекции для исполнения приговора
В Турции рассмотрят законопроект о восстановлении смертной казни
В Турции рассмотрят законопроект о восстановлении смертной казни
Американца в Техасе казнят за убийство, которое совершил другой человек
Американца в Техасе казнят за убийство, которое совершил другой человек
Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь
Беларусь стремится развивать дискуссию по вопросу смертной казни в максимально продуктивном ключе
Беларусь стремится развивать дискуссию по вопросу смертной казни в максимально продуктивном ключе
Беларусь стремится развивать дискуссию по вопросу смертной казни в максимально продуктивном ключе
В Алабаме казнили убийцу и насильника, который ждал экзекуции более 20 лет
В Алабаме казнили убийцу и насильника, который ждал экзекуции более 20 лет
TDCJ/ Reuters
В Техасе казнили американку, заморившую голодом 9-летнего сына подруги
В Японии отменен приговор человеку, который 34 года провел в камере смертников
В Японии отменили приговор мужчине, отсидевшему 34 года в камере смертников
Все новости по теме Смертная казнь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru