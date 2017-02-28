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В Китае планируют выдавать вознаграждение за рождение второго ребенка

28.02.2017 - 16:13

Новости Китая. В Китае планируют выдавать вознаграждение за рождение второго ребенка. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и планового деторождения. Инициатива появилась после опроса. По его результатам выяснилось, что 50% семей не хотят иметь второго ребенка из-за материальных проблем.

В настоящее время правительство рассматривает ряд мер поддержки, в том числе финансовое вознаграждение, чтобы стимулировать семьи заводить второго ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае планируют выдавать вознаграждение за рождение второго ребенка

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