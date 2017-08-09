новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Китае землетрясение магнитудой 6,6 балла: пострадали жители рухнувшего дома

09.08.2017 - 15:06

Новости Китая. Новое землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло в Китае. На этот раз – на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, есть пострадавшие. Это жители рухнувшего дома. Другие подробности выясняются.

Тем временем, растет число жертв землетрясения в центральной части КНР – в провинции Сычуань. Жертвами бедствия стали уже около 20 человек. 250 пострадали, в том числе иностранцы. Туристы находились в национальном парке, известном своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло 8 августа. В результате бедствия разрушены почти 24 тысячи домов. В аэропортах застряли сотни туристов. Вылеты отменены или задерживаются на неопределенное время.

11 снимков, которые проиллюстрируют ужасы стихийного бедствия, обрушившегося на Китай, здесь.

В Китае землетрясение магнитудой 6,6 балла: пострадали жители рухнувшего дома
Землетрясение магнитудой 6,6 балла в Китае
Фото. Землетрясение магнитудой 6,6 балла в Китае
Землетрясение магнитудой 6,6 балла в Китае
Фото. Землетрясение магнитудой 6,6 балла в Китае

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Китае жертвами оползней стали 15 человек
В Китае жертвами оползней стали 15 человек
В Японии от жары погибли 9 человек
В Японии от жары погибли 9 человек
В Китае оползень заживо похоронил 7 человек
В Китае оползень заживо похоронил 7 человек
Мощный торнадо обрушился на США: 11 тысяч жителей остались без света
Мощный торнадо обрушился на США: 11 тысяч жителей остались без света
В Италии сильнейшие ливни и грозы: погибли 4 человека, в том числе молодая туристка
В Италии сильнейшие ливни и грозы: погибли 4 человека, в том числе молодая туристка
Сильные ливни во Вьетнаме унесли жизни более 20 человек
Сильные ливни во Вьетнаме унесли жизни более 20 человек
Стихия охватила мир: есть жертвы, синоптики благоприятных прогнозов не дают
Стихия охватила мир: есть жертвы, синоптики благоприятных прогнозов не дают
В Италии сильнейшая засуха: воду в жилые дома планируют подавать 8 часов в день
В Италии сильнейшая засуха: воду в жилые дома планируют подавать 8 часов в день
Все новости по теме Природные катаклизмы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru