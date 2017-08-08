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В Китае жертвами оползней стали 15 человек

08.08.2017 - 15:20

Новости Китая. Не менее 15 человек погибли в Китае из-за оползня и сошедшего селя. В провинции Ганьсу обрушившийся пласт земли заживо похоронил 7 человек. Двое пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели теряют надежду обнаружить их живыми.

Тем временем, на юго-западе страны, в провинции Сычуань, селевой поток погубил 8 местных жителей. Пятерых пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. Под тоннами грязи и обломками зданий пропали 17 человек.

В Китае жертвами оползней стали 15 человек

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