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В китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики фейерверков

10.11.2017 - 14:43

Новости Китая. В центральной китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики по производству фейерверков. На такие меры власти решили пойти в рамках борьбы с загрязнением воздуха, а также из-за участившихся несчастных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что инциденты на предприятиях, выпускающих пиротехнику, с 2000 года возглавляют список наиболее частых аварий на производстве в провинции. Вся готовая продукция будет храниться на складах до принятия решения о ее дальнейшей судьбе.

В китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики фейерверков

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