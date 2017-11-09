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В Колумбии изъята рекордная партия кокаина весом 12 тонн

09.11.2017 - 14:26

Новости Колумбии. Рекордную за всю историю страны партию кокаина изъяли в Колумбийском департаменте Антиокия. Расфасованный по целлофановым пакетам, он был спрятан в подземных схронах на территории банановых ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий вес запрещенного вещества составил 12 тонн. Эти наркотики принадлежали одной из самых крупных местных банд.

После успешного окончания операции на место прибыл президент страны. По оценкам экспертов, стоимость партии на международном рынке могла достигать 360 миллионов долларов.

В Колумбии изъята рекордная партия кокаина весом 12 тонн

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