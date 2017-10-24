новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Колумбии полиция разогнала акцию протеста таксистов

24.10.2017 - 14:48

Новости Колумбии. Погромы, дымовые шашки и массовые аресты – в столице Колумбии правоохранителям пришлось вмешаться в акцию протеста таксистов. Водители заблокировали центральные улицы города и требовали равных прав для развозчиков всех служб, в том числе тех, которые оказывают услуги по средствам мобильных приложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Относительно мирная демонстрация переросла в потасовку: активисты стали бросаться на тех, кто не хотел принимать в ней участие. Полицейские были вынуждены применить силу. Особо буйных задержали, толпы разогнали с помощью дымовых шашек. На дорогах до сих пор работают эвакуаторы.

В Колумбии полиция разогнала акцию протеста таксистов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Того полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом: молодежь требует отставки местной власти
В Того полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом: молодежь требует отставки местной власти
Видеофакт: греческие студенты штурмовали здание Минобразования из-за того, что остались без книг
Видеофакт: греческие студенты штурмовали здание Минобразования из-за того, что остались без книг
Госслужащие Франции бастуют против сокращения рабочих мест: на улицы вышли не менее 400 тысяч человек
Госслужащие Франции бастуют против сокращения рабочих мест: на улицы вышли не менее 400 тысяч человек
Жертвами бунта в мексиканской тюрьме стали 13 заключенных, еще 8 в критическом состоянии
Жертвами бунта в мексиканской тюрьме стали 13 заключенных, еще 8 в критическом состоянии
Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты
Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты
«Наша судьба – быть самостоятельными и не смотреть никому в рот»: жители вышли на улицы и рассказали, что думают о референдуме в Каталонии
«Наша судьба – быть самостоятельными и не смотреть никому в рот»: жители вышли на улицы и рассказали, что думают о референдуме в Каталонии
После задержания студента религиозного вуза, который отказался служить, в Иерусалиме начались уличные беспорядки
После задержания студента религиозного вуза, который отказался служить, в Иерусалиме начались уличные беспорядки
Премьер Франции пообещал довести реформу в трудовом законодательстве до конца во чтобы то ни стало
Премьер Франции пообещал довести реформу в трудовом законодательстве до конца во чтобы то ни стало
Все новости по теме Акции протеста
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru