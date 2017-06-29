В конце июля в парке имени Уго Чавеса появятся аттракционы

Новости Беларуси. Парк имени Уго Чавеса в Минске готов порадовать жителей и гостей столицы новым оформлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Начался новый этап строительства парка имени Уго Чавеса. Уже установили новые фонари.
В парке будет несколько зон. Центральная – для проведения праздников.
Предусмотрены места для торговли. Рядом находятся две площадки, где можно разместить мобильные аттракционы. Покататься на них жители столицы смогут уже в конце июля.