В конце июля в парке имени Уго Чавеса появятся аттракционы

Новости Беларуси. Парк имени Уго Чавеса в Минске готов порадовать жителей и гостей столицы новым оформлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Начался новый этап строительства парка имени Уго Чавеса. Уже установили новые фонари.

В парке будет несколько зон. Центральная – для проведения праздников.

Предусмотрены места для торговли. Рядом находятся две площадки, где можно разместить мобильные аттракционы. Покататься на них жители столицы смогут уже в конце июля.