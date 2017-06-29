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В конце июля в парке имени Уго Чавеса появятся аттракционы

29.06.2017 - 21:24

Новости Беларуси. Парк имени Уго Чавеса в Минске готов порадовать жителей и гостей столицы новым оформлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Григорий Азаренок, СТВ:
Начался новый этап строительства парка имени Уго Чавеса. Уже установили новые фонари.

В парке будет несколько зон. Центральная – для проведения праздников.

Предусмотрены места для торговли. Рядом находятся две площадки, где можно разместить мобильные аттракционы. Покататься на них жители столицы смогут уже в конце июля.

В конце июля в парке имени Уго Чавеса появятся аттракционы

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