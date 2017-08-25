новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Краснодарском крае пассажирский автобус рухнул в море: погибли 17 человек

25.08.2017 - 14:08

Новости России. 17 человек погибли в результате ЧП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае России. Транспортное средство рухнуло в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавших на вертолете доставляют в ближайшие больницы. Многие в крайне тяжелом состоянии. Не исключено, что количество погибших возрастет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, водолазы и медики. Утонувший автобус с помощью крана подняли на поверхность.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.

В Краснодарском крае пассажирский автобус рухнул в море: погибли 17 человек
В Краснодарском крае пассажирский автобус упал в море
Фото. В Краснодарском крае пассажирский автобус упал в море
В Краснодарском крае пассажирский автобус упал в море
Фото. В Краснодарском крае пассажирский автобус упал в море

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Страшная авария под Калугой: 9 белорусов пострадали, один погиб
Страшная авария под Калугой: 9 белорусов пострадали, один погиб
В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус
В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус
Жуткую аварию между маршруткой и легковушками в Костроме засняли очевидцы
Жуткую аварию между маршруткой и легковушками в Костроме засняли очевидцы
В России автобус врезался в грузовик: погибли 14 человек, в том числе 2 детей
В России автобус врезался в грузовик: погибли 14 человек, в том числе 2 детей
Количество жертв аварии автобуса в Забайкалье возросло до 14, около 20 – в реанимации
Количество жертв аварии автобуса в Забайкалье возросло до 14, около 20 – в реанимации
В России пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся: погибли 12 человек
В России пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся: погибли 12 человек
«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области
«Не заметил знак и врезался в бетонный блок»: 27-летний белорус погиб в результате ДТП в Псковской области
Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов
Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов
Все новости по теме Авария в России
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru