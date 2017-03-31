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«В Литве был большой дождь, водитель потерял бдительность». Автобус с детьми из Беларуси съехал в кювет на магистрали Вильнюс – Паневежис

31.03.2017 - 10:34

Новости Беларуси. Еще одно ДТП, в котором оказались белорусские граждане. Туристический автобус, в котором находились 20 детей из Беларуси, съехал с трассы в кювет на магистрале Вильнюс – Паневежис. Авария произошла 31 марта утром. Дети были временно размещены в ближайшей гостинице. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве:
В Литве был большой дождь, поэтому дорожное покрытие очень скользкое. Водитель потерял бдительность. Пострадавших в инциденте нет. Для детей, которые находились в автобусе, они сейчас находятся в гостинице, был найдет дополнительный автобус, группа продолжила движение.

Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве

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