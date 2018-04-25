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В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт

25.04.2018 - 11:23

Новости Литвы. В Алитусском районе Литвы обнаружен огромный склад контрабандных сигарет из Беларуси. Общая стоимость найденного составила 660 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выйти на схрон сотрудникам пограничной службы удалось после задержания автомобиля с литовскими номерами, в котором перевозили 19 тысяч пачек табака.

После изучения контактов задержанного водителя правоохранители проверили усадьбу в селе Талокияй, где нашли свыше 200 тысяч пачек сигарет.

Стоимость этого товара в Литве с налогами составляет более 660 тысяч евро. Контрабанду изъяли.

Сейчас правоохранители выясняют, как удалось наладить системную схему нелегальных перевозок.

В Литве нашли склад с контрабандными белорусскими сигаретами на 660 тыс евро: видеофакт

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