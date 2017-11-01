новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов

01.11.2017 - 17:40

Новости Беларуси. 26 килограммов больше чем на полмиллиона долларов. В Логойском районе оперативники задержали распространителей марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четыре местных жителя ранее не судимые торговали наркотиком. Организовала преступный бизнес семейная пара: 34-летний логойчанин и его 26-летняя жена. Они выращивали растение, заготавливали его и перерабатывали.

Артем Лавриенко, главный эксперт управления ГКСЭ по Минской области:
По результатам проведения одной из назначенных экспертиз установлено, что поступившее на исследование вещество растительного происхождения является особо опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях – марихуаной. В дальнейшем будут проведены еще судебные экспертизы по данному факту.

Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых. В отношении них и покупателей наркотика возбуждены уголовные дела.

В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусские и российские правоохранители вместе смогут минимизировать вред от незаконного оборота наркотиков
Белорусские и российские правоохранители вместе смогут минимизировать вред от незаконного оборота наркотиков
В США всплеск наркомании: введено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения
В США всплеск наркомании: введено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения
15 килограммов марихуаны нашла милиция в гараже витебчанина
15 килограммов марихуаны нашла милиция в гараже витебчанина
В ходе перестрелки в мексиканском штате Сонора убиты 5 наркоторговцев
В ходе перестрелки в мексиканском штате Сонора убиты 5 наркоторговцев
Дети и наркотики: как распознать и предотвратить смертельную дружбу с запрещенными препаратами?
В Беларуси могут смягчить наказание для тех, кто впервые попался с наркотиками
В Беларуси могут смягчить наказание для тех, кто впервые попался с наркотиками
Житель Дзержинска выращивал марихуану на трех плантациях
Житель Дзержинска выращивал марихуану на трех плантациях
«Стоп наркотики»: в Минске выбрали лучший студенческий социальный ролик о вреде наркомании
«Стоп наркотики»: в Минске выбрали лучший студенческий социальный ролик о вреде наркомании
Все новости по теме Наркотики
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru