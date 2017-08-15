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В Лондоне пассажирский поезд сошел с рельсов

15.08.2017 - 15:48

Новости Великобритании. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Лондоне. ЧП произошло на одной из самых оживленных железнодорожных станций – Ватерлоо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едва отправившись от платформы, состав задел товарный поезд, из-за чего первый вагон накренился набок.

По предварительной информации, за помощью к медикам обратились 3 пассажира. Инцидент привел к задержкам и отменам в движении железнодорожного транспорта. Вероятнее всего, перебои в работе ЖД узла продолжатся до конца дня.

В Лондоне пассажирский поезд сошел с рельсов
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Лондоне
Фото. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Лондоне
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Лондоне
Фото. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Лондоне

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