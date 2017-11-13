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В Лос-Анджелесе вручили почетные статуэтки «Оскар» 2018

13.11.2017 - 11:52

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения почетной премии «Оскар». В этом году награду за особые заслуги в области кинематографии получили пять деятелей индустрии.

Фото: THR

Среди лауреатов актер Дональд Сазерленд, оператор Оуэн Ройзмун, режиссеры Чарльз Бернетт и Аньес Варда.

Подробнее об их заслугах вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Почетной награды удостоился также мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, для которого полученная статуэтка стала уже пятым «Оскаром» в карьере. Постановщика наградили за уникальную инсталляцию «Плоть и песок», созданную в технологии виртуальной реальности. Двадцатиминутный фильм посвящен нелегальным мексиканским мигрантам, пересекающим границу с США. Премьера картины состоялась в этом году в Каннах, но не в привычном кинотеатре, а в огромном ангаре, где зрители бродили по песку в шлеме виртуальной реальности.

Врученная Иньярриту специальная премия существует с 1973 года и предназначена для поощрения тех кинематографических заслуг, для которых не существует отдельных категорий. За все время она вручалась лишь 18 раз. Ею отмечали новаторство фильмов «Кто подставил кролика Роджера», «Кинг-Конг», «Робокоп», двух частей «Звездных войн».

Фото: THR

На церемонии присутствовали десятки ярчайших звезд современного кино. Среди гостей были замечены Джейк Джилленхолл, Дженнифер Лоуренс, Анджелина Джоли, Гари ОлдманЭмма Стоун, Джеймс Франко, Майкл Шеннон, Эндрю Гарфилд и многие другие. Самым запоминающимся моментом церемонии стал танец 89-летней Аньес Варды вместе с Анджелиной Джоли прямо на сцене.

Фото: THR

THR
Фото. THR
THR
Фото. THR
THR
Фото. THR
THR
Фото. THR
THR
Фото. THR
THR
Фото. THR
THR
Фото. THR
THR
Фото. THR
THR
Фото. THR

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