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В Лошицком парке появился новый детский игровой комплекс

03.08.2017 - 21:57

Новости Беларуси. Горки, канаты, рукоходы, турники. И это еще не все – уже к середине августа такие обновки готовы установить в парках, скверах и во дворах спальных районов на окраинах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оригинальный дизайн и производство – отечественные.

В ближайшее время игровые площадки появятся в парке имени Павлова, сквере на улице Пулихова, лесопарке «Медвежино», в границах Карбышева-Седых и на Цнянке.

Горожане:
Мне больше всего нравятся кольца.

Такие площадки – это большая радость и для мам, и для детей.

Мы как многодетная семья часто сюда приходим, и есть возможность всем детям здесь отдохнуть.

В Лошицком парке появился новый детский игровой комплекс

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