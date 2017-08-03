В Лошицком парке появился новый детский игровой комплекс

Новости Беларуси. Горки, канаты, рукоходы, турники. И это еще не все – уже к середине августа такие обновки готовы установить в парках, скверах и во дворах спальных районов на окраинах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оригинальный дизайн и производство – отечественные.

В ближайшее время игровые площадки появятся в парке имени Павлова, сквере на улице Пулихова, лесопарке «Медвежино», в границах Карбышева-Седых и на Цнянке.

Горожане:

Мне больше всего нравятся кольца.

Такие площадки – это большая радость и для мам, и для детей.

Мы как многодетная семья часто сюда приходим, и есть возможность всем детям здесь отдохнуть.