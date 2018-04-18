«В лунке предусмотрен корневой полив – там шланг вокруг»: на проспект Независимости возвращают липы

Новости Беларуси. Почему спилили старые липы на минском главном проспекте и зачем высаживают новые, рассказали в программе «Минск и минчане».

Зеленый послевоенный Минск: почему высаживалось много лип и сколько деревьев сейчас в столице

В этом месяце липы возвращаются на свои исторические места.

Андрей Жихарев, начальник участка структурного подразделения ПКУП «Минскзеленстрой»:

Наши деревья – это лёгкие города. В этой лунке предусмотрен корневой полив.

То есть, там шланг вокруг лунки.

И 80-100 сантиметров – глубина ямы, со 100-процентной заменой грунта.