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«В лунке предусмотрен корневой полив – там шланг вокруг»: на проспект Независимости возвращают липы

18.04.2018 - 16:20

Новости Беларуси. Почему спилили старые липы на минском главном проспекте и зачем высаживают новые, рассказали в программе «Минск и минчане».

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В этом месяце липы возвращаются на свои исторические места.

Андрей Жихарев, начальник участка структурного подразделения ПКУП «Минскзеленстрой»:
Наши деревья – это лёгкие города. В этой лунке предусмотрен корневой полив.

То есть, там шланг вокруг лунки.

И 80-100 сантиметров – глубина ямы, со 100-процентной заменой грунта.

Специалисты прогнозируют, что эти деревья будут радовать прохожих 40 лет.

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