новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек

15.09.2017 - 17:48

Новости Беларуси. В Любани на пожаре спасли двух мужчин: горела квартира на пятом этаже жилого дома. Бедняги должны сказать спасибо внимательной соседке: именно она позвонила в службу «101».  Если бы не эта женщина, неизвестно, чем могло закончиться происшествие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погорельцы в больнице с диагнозом «отравление продуктами горения», а 15 жителей подъезда были вынуждены покинуть квартиры, пока спасатели ликвидировали пожар.

Ничего не предвещало беды. Однако под вечер буднего дня жительница 5-этажки увидела с балкона квартиры сверху дым и быстро сообщила об этом в МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно, доставили пострадавших в больницу. Огонь повредил стены и имущество квартиры. Причина пожара устанавливается.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В результате пожара повреждено огнем имущество в кухне, закопчены стены, имущество в ванной и коридоре квартиры. Пострадавшие с предварительным диагнозом «отправление продуктами горения» госпитализированы.

В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар в Мядельском районе: погибла 85-летняя женщина и ее невестка
Пожар в Мядельском районе: погибла 85-летняя женщина и ее невестка
На пожаре в Логойском районе едва уцелела 77-летняя женщина
На пожаре в Логойском районе едва уцелела 77-летняя женщина
В деревне Дроздово загорелся гараж: пострадал 40-летний мужчина
В деревне Дроздово загорелся гараж: пострадал 40-летний мужчина
В Пуховичском районе мужчина, который гостил в деревне, спас местного жителя во время пожара
В Пуховичском районе мужчина, который гостил в деревне, спас местного жителя во время пожара
Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных
Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных
Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района
Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района
В Минском районе сгорел дачный дом: уничтожены 3 машины
В Минском районе сгорел дачный дом: уничтожены 3 машины
В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов
В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов
Все новости по теме Пожар в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru