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В Мачулищах в гаражном кооперативе произошел взрыв: пострадал мужчина

21.01.2017 - 13:58

Новости Беларуси. В гаражном кооперативе под Минском продолжается разбор завалов после взрыва, который прогремел здесь накануне. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Следственного комитета.

Им предстоит выяснить, что именно стало причиной инцидента. В момент взрыва в гараже находился 32-летний мужчина. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Денис Жилко, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Произошел взрыв в нижнем ярусе двухъярусных гаражей. В результате 3 гаража нижнего яруса разрушены полностью, второй ярус обрушился вниз. В результате взрыва трое пострадавших.

Под развалинами гаражей в городском поселке Мачулищи уже нашли 5 автомобилей. Часть из них до сих пор остается под грудой кирпичей. Взрывной волной разрушены и стены соседних зданий.

В Мачулищах в гаражном кооперативе произошел взрыв: пострадал мужчина

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