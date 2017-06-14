В Мадриде презентовали сборник стихов Богдановича на белорусском и испанском

Новости Беларуси. Белорусско-испанские отношения в Мадриде обсудили главы внешнеполитических ведомств двух стран. Подписан ряд документов, позволяющих вывести на новый уровень взаимную торговлю. В ходе бизнес-форума прошли переговоры с представителями ведущих испанских компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждались проекты в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и туризме.

Состоялась и беседа с представителями белорусской диаспоры. На ней презентовали сборник стихов Максима Богдановича, изданного на белорусском и испанском языках.