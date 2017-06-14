новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Мадриде презентовали сборник стихов Богдановича на белорусском и испанском

14.06.2017 - 22:55

Новости Беларуси. Белорусско-испанские отношения в Мадриде обсудили главы внешнеполитических ведомств двух стран. Подписан ряд документов, позволяющих вывести на новый уровень взаимную торговлю. В ходе бизнес-форума прошли переговоры с представителями ведущих испанских компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждались проекты в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и туризме.

Состоялась и беседа с представителями белорусской диаспоры. На ней презентовали сборник стихов Максима Богдановича, изданного на белорусском и испанском языках.

В Мадриде презентовали сборник стихов Богдановича на белорусском и испанском

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Мадриде появились курсы белорусского языка
В Мадриде появились курсы белорусского языка
Беларусь представит 18 участников на европейском научном форуме в Малаге
Беларусь представит 18 участников на европейском научном форуме в Малаге
Испания
Испания далекая и близкая: паспорт с аистами, хурма «Талака» и трактор «Беларус»
Испания и Беларусь становятся ближе: как прошло открытие посольства Синеокой в Мадриде
Испания и Беларусь становятся ближе: как прошло открытие посольства Синеокой в Мадриде
Игнасио Ибаньес Рубио, государственный секретарь МИД Испании
Госсекретарь МИД Испании: Беларусь может рассчитывать на нашу поддержку в вопросе сближения с ЕС
Посольство Беларуси в Испании открылось 16 декабря в Мадриде
Посольство Беларуси в Испании открылось 16 декабря в Мадриде
Посольство Беларуси в Испании открывается 16 декабря
Посольство Беларуси в Испании открывается 16 декабря
Выставка иконы из собраний Национального художественного музея Беларуси откроется в испанском Толедо 16 декабря
Выставка иконы из собраний Национального художественного музея Беларуси откроется в испанском Толедо 16 декабря
Все новости по теме Беларусь-Испания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru