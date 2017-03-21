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В Мадриде состоялась литературный вечер, посвященный творчеству Максима Богдановича (видеофакт)

21.03.2017 - 09:13

Новости Беларуси. Легендарные «Веранiка», «Зорка Венера» и «Слуцкія паясы» в центре испанской столицы. В Мадриде дипломаты, представители творческой элиты и все неравнодушные к белорусской поэзии изучали творчество Максима Богдановича.

Организаторы литературной вечеринки воссоздали атмосферу, в которой жил классик – даже костюмы участников дублируют наряды начала ХХ века. Кроме знакомых стихов, посетителей познакомили также и с биографией Богдановича, представили его фотографии и книги.

Знаменитые строки прозвучали и на испанском. А уже в этом году в Мадриде планируют выпустить сборник стихов Богдановича на языке Лорки и Сервантеса. К слову, 21 марта – Всемирный день поэзии.

В Мадриде состоялась литературный вечер, посвященный творчеству Максима Богдановича (видеофакт)

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