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В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек

29.01.2017 - 16:34

Новости Малайзии. В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек. Они рассказали, что после крушения все уцелевшие собрались в цепь и пытались удержаться на плаву в ожидании помощи.

На борту находилось более 30 человек. В основном это туристы из Китая. Судно перевозило их на один из островов. Однако на море поднялся шторм и до пункта назначения они так и не добрались. В списке пропавших без вести остаются 4 человека. Поисково-спасательная операция будет продолжена и в темное время суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек

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