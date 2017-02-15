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В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама

15.02.2017 - 17:46

Новости Малайзии. В Малайзии задержали подозреваемую в убийстве Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера.

18-летнюю девушку арестовали в аэропорту Куала-Лумпур.

По одним данным, она является гражданкой Вьетнама. По другим, хотела вылететь в эту страну. По предварительной информации, на Ким Чон Нама напали две женщины. Это произошло в понедельник.

При этом остается непонятным, как именно был убит брат северокорейского лидера.

По одной из версий, с помощью отравленных игл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама

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