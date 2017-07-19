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В мастерской у бондаря Дмитрия Бирало

19.07.2017 - 12:26

У кого-то дом – полная чаша, а у Дмитрия дом полон бочек. И не удивительно, вендь с утра до вечера, практически без выходных, мастер посвящает себя народному промыслу – бондасрству.

Ещё в прошлом веке большиснтсво посуды в домашнем хозяйстве у многих крестьян было из дерева, а количество бондарей на селе уступало лишь многочисленности плотников.

Современные бочки, сделанные из покупной древесины, служат 20-30 лет.

Специалистов бондарного дела теперь можно по пальцам пересчитать. Да и не каждый из нас отличит бочку от кадки.

Дмитрий Бирало
Фото.
Дмитрий Бирало
Фото. Дмитрий Бирало

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