В Мексике бандиты ограбили грузовик, который перевозил деньги банка: погибли 7 человек

Новости Мексики. В Мексике совершено нападение на сотрудников банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в штате Герреро.

Бандиты подстерегли грузовик, перевозивший денежные средства, на сельской дороге. Между полицейскими, сопровождавшими госслужащих, и злоумышленниками завязалась перестрелка.

В результате погибли пятеро стражей порядка и двое банковских рабочих.

Еще один человек был ранен. Информации о том, кто совершил преступление, а также о размере добычи грабителей, не приводится.