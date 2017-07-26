В Мексике бандиты ограбили грузовик, который перевозил деньги банка: погибли 7 человек

Новости Мексики. В Мексике совершено нападение на сотрудников банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в штате Герреро.
Бандиты подстерегли грузовик, перевозивший денежные средства, на сельской дороге. Между полицейскими, сопровождавшими госслужащих, и злоумышленниками завязалась перестрелка.
В результате погибли пятеро стражей порядка и двое банковских рабочих.
Еще один человек был ранен. Информации о том, кто совершил преступление, а также о размере добычи грабителей, не приводится.