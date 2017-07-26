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В Мексике бандиты ограбили грузовик, который перевозил деньги банка: погибли 7 человек

26.07.2017 - 12:44

Новости Мексики. В Мексике совершено нападение на сотрудников банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в штате Герреро.

Бандиты подстерегли грузовик, перевозивший денежные средства, на сельской дороге. Между полицейскими, сопровождавшими госслужащих, и злоумышленниками завязалась перестрелка.

В результате погибли пятеро стражей порядка и двое банковских рабочих.

Еще один человек был ранен. Информации о том, кто совершил преступление, а также о размере добычи грабителей, не приводится.

В Мексике бандиты ограбили грузовик, который перевозил деньги банка: погибли 7 человек

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