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В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет

25.09.2017 - 13:37

Новости Мексики. Число жертв землетрясения в Мексике стремительно растет. Полиция сообщает, что на эту минуту найдено 320 тел погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем больнее всего подземные толчки расшатали столицу – Мехико.

Там уничтожены либо повреждены сотни зданий. И это еще не конец: сейсмологи говорят, что город стоит на изломе тектонических плит, а значит, афтершоки, а может быть и целые серии новых землетрясений, лишь вопрос времени. Напоминаем, что уже в семи штатах объявлено чрезвычайное положение.

В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Фото. В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет

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