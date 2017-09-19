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В международном аэропорту Панамы из-за отключения электричества отменили сотни авиарейсов

19.09.2017 - 12:00

Новости Панамы. Отключение электричества привело к отмене сотни авиарейсов в международном аэропорту Панамы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшим от инцидента пассажирам компания предложила перенести полет на любое время вплоть до 2 октября либо осуществить возврат денежных средств. Специалисты уже провели ремонтные работы и устранили неполадки.

Отметим, воздушная гавань «Токумен» считается одним из крупнейших пересадочных узлов в Америке. Через него проходят рейсы из десятков городов США, а также Европы.

В международном аэропорту Панамы из-за отключения электричества отменили сотни авиарейсов

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