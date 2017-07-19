новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В микрорайоне «Серебрянка» вместо парковок могут появиться зоны отдыха и развлечений: мнения жильцов разделились

19.07.2017 - 20:15

Новости Беларуси. Меньше машин – больше зелени. Двор без парковок может появиться в Серебрянке. Амбициозный проект жителям одного из домов по улице Малинина предложили активисты одной из экологических организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах – создание различных зон отдыха – как для пенсионеров, так и для мам с детьми. Таким образом, территория, которая сейчас занята автомобилями, будет использоваться для развлечений. Волонтеры готовы провести реконструкцию бесплатно. Правда, пока мнения жильцов разделились.

Татьяна Овсейчук, председатель «ЖСПК-362»:
То, что размещено на стенде – это примерный план, который мы и обсуждали. Ребята из проекта «Альтернативный двор» учитывают мнения жителей. В субботу на собрании мнения были неоднозначные: кто-то категорически против, кто-то категорически за такую инициативу.

Подобный проект уже был реализован в Заводском районе. Часть одного из дворов на Партизанском проспекте удалось избавить от автомобилей. На их месте появились песочницы.

В микрорайоне «Серебрянка» вместо парковок могут появиться зоны отдыха и развлечений: мнения жильцов разделились

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

10 лет назад это был райский уголок: жители не согласны с новым генпланом Боровлян
10 лет назад это был райский уголок: жители не согласны с новым генпланом Боровлян
В Жодино за 2017 год введут в эксплуатацию 4 многоквартирных дома
В Жодино за 2017 год введут в эксплуатацию 4 многоквартирных дома
Основные направления государственной градостроительной политики на 2016-2020 годы
Строительство в Минске – что построят в 2017 и куда уходят деньги: подсчитали в «Большом городе»
Строительство в Минске – что построят в 2017 и куда уходят деньги: подсчитали в «Большом городе»
Где в Минске откроются новые школы и детские сады?
Где в Минске откроются новые школы и детские сады?
Убрать транспорт с площади Свободы и объединить Верхний город: планы по преображению Минска
Убрать транспорт с площади Свободы и объединить Верхний город: планы по перестройке Минска
Общественное обсуждение застройки квартала Московская – Цеткин – Кальварийская проходит с 1 по 25 ноября
Общественное обсуждение застройки квартала Московская – Цеткин – Кальварийская проходит с 1 по 25 ноября
Смелые идеи архитекторов: как по новому генплану изменится центр Минска?
Смелые идеи архитекторов: как по новому генплану изменится центр Минска?
Все новости по теме План застройки Минска и Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru