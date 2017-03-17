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В Минске активизировались продавцы фильтров, выдающие себя за сотрудников «Минскводоканала»

17.03.2017 - 13:47

Новости Беларуси. «Мутное дело». В столице активизировались продавцы фильтров, выдающие себя за сотрудников «Минскводоканала». Предприимчивые торговцы вначале предлагают провести «экспресс-анализ» качества воды в квартире, затем «удивляют» результатом и настоятельно рекомендуют установить чудо-фильтр.

Между тем, «Минскводоканал» официально заявляет: предприятие не проводит мониторинг качества воды непосредственно в квартирах жителей. Более того специалисты рекомендуют обращаться в правоохранительные органы в случае, если к вам, представившись работником водоканала, пришли с подобным предложением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске активизировались продавцы фильтров, выдающие себя за сотрудников «Минскводоканала»

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