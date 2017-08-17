В Минске машина такси протаранила рейсовый автобус: погибли два человека, за жизнь еще двоих борются медики

Новости Беларуси. Утром в Минске столкнулись такси и рейсовый автобус: 19-летняя девушка погибла, водитель скончался в больнице. За жизнь ещё двоих человек борются медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



«Пассажиры и водитель не были пристегнуты»: стали известны подробности страшной аварии.

Все жертвы и пострадавшие находились в легковой машине. Чтобы оказать им помощь и извлечь из покореженного автомобиля, потребовалась спецтехника спасателей. Причины и обстоятельства аварии, которая произошла около 7 часов утра на улице Мирошниченко, устанавливаются.