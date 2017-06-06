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В Минске обновят Национальную доску почета

06.06.2017 - 23:24

Новости Беларуси. 6 июня на заседании Совета министров рассмотрели 67 кандидатов. По итогам 2016 года именно они признаны лучшими в социально-экономическом развитии и в сфере экономии ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обновленную доску попадут лишь те регионы и трудовые коллективы, которые повторили или улучшили экономические показатели предыдущего года.

Больше всего баллов пока набрали Гомель, Гродненский район, Советский район столицы и Дзержинский район Минской области.

Социально-экономическое развитие регионов оценивали сразу по 17 показателям.

Подробнее о новостях экономики за 6 июня в видеоинформации.

В Минске обновят Национальную доску почета

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