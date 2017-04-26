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В Минске открылась выставка «Скейт-Музей СССР»: Глеб Бенциовский об уникальной экспозиции

26.04.2017 - 11:25

В Минске открылась выставка «Скейт-Музей СССР». Эта единственная на постсоветском пространстве экспозиция, которую собрал и сохранил руководитель общественного объединения «Белорусская федерация скейтбординга» Глеб Бенциовский.

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