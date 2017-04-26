В Минске открылась выставка «Скейт-Музей СССР»: Глеб Бенциовский об уникальной экспозиции

В Минске открылась выставка «Скейт-Музей СССР». Эта единственная на постсоветском пространстве экспозиция, которую собрал и сохранил руководитель общественного объединения «Белорусская федерация скейтбординга» Глеб Бенциовский.
В Минске открылась выставка «Скейт-Музей СССР». Эта единственная на постсоветском пространстве экспозиция, которую собрал и сохранил руководитель общественного объединения «Белорусская федерация скейтбординга» Глеб Бенциовский.
|Уроки для начинающих скейтеров от скейтбордиста Андрея Пересмешника
|Уроки для начинающих скейтеров от Виталия Царя: Трюк Frontside flip
|Уроки для начинающих скейтеров от Виталия Царя: Трюк 360 flip
|Уроки для начинающих скейтеров: Трюк Varial heelflip от скейтбордиста Максима Левданского
|Уроки для начинающих скейтеров: трюк Hardflip от скейтбордиста Виталия Царя
|Уроки для начинающих скейтеров от скейтбордиста Максима Левданского
|Уроки для начинающих скейтбордистов от скейтера Никиты Куксы.Трюк Kickflip (часть 4)
|Уроки для начинающих скейтбордистов от скейтера Никиты Куксы. Трюк Pop Shove-it (часть 3)