новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр

14.09.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Эта высокотехнологичная площадка предназначена для размещения серверов различных компаний и аренды виртуальных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под комплекс отведена площадь сравнимая с пятью футбольными полями и проложена сеть с рекордной скоростью – 1 терабит в секунду. Дата-центр будет работать в режиме 24 на 7. Эксперты утверждают, что запуск комплекса позволит сформировать внутренний облачный рынок, экспортировать услуги за рубеж и снизить затраты государства на развитие ІТ-сферы.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
Наличие такого рода инфраструктуры – это очень важное условие для развития так называемых больших данных. Что такое большие данные? Когда вы собираете информацию о самых разных процессах, каждый разрозненный элемент информации вам никакого большого эффекта не дает. Но как только вы собираете множество объектов, получаете уникальную информацию, мы получаем новые сферы экономической деятельности.

Сегодня Беларусь – один из европейских лидеров в области высоких технологий. В нашей стране будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии, об этом неоднократно говорил и глава государства. Во время ежегодного послания народу и парламенту Президент фактически обозначил курс на создании IT-страны. Открытие нового дата-центра – часть этой глобальной стратегии. В Беларуси это второй подобный объект. Планируется, что комплекс уже в первые годы работы принесет минимум 2 миллиона долларов прибыли.

В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Если поверить в себя, будет очень большой бум стартапов»: какое будущее ждет IT-отрасль Беларуси
«Если поверить в себя, будет очень большой бум стартапов»: какое будущее ждет IT-отрасль Беларуси
Белорусская IT-отрасль за шесть месяцев 2017 года выручила почти полмиллиарда долларов
Белорусская IT-отрасль за шесть месяцев 2017 года выручила почти полмиллиарда долларов
Эмоциональные люди с желанием развиваться: кого ждут работодатели в IT-сфере
Эмоциональные люди с желанием развиваться: кого ждут работодатели в IT-сфере
Экспорт IT-продукции планируют увеличить в Беларуси в 2017 году
Экспорт IT-продукции планируют увеличить в Беларуси в 2017 году
Поменять цвет волос на видео: приложение белорусских программистов набирает популярность
Поменять цвет волос: приложение белорусских программистов набирает популярность
Фото: fabbyhair
В тренде: белорусы выпустили мобильное приложение для изменения цвета волос онлайн
В Беларуси с помощью смартфона можно будет измерить давление и определить качество продуктов
В Беларуси с помощью смартфона можно будет измерить давление и определить качество продуктов
Совместный проект белорусского университета и китайской компании: в Минске открыли лабораторию по изучению беспроводных технологий
Совместный проект белорусского университета и китайской компании: в Минске открыли лабораторию по изучению беспроводных технологий
Все новости по теме It-технологии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru