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В Минске открыли новое здание Апостольской нунциатуры

04.10.2017 - 21:22

Новости Беларуси. В преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между нашей страной и Святым Престолом в Минске открыли новое здание Апостольской нунциатуры. Посольство разместилось в живописном уголке в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Габар Пинтер, Апостольский нунций, представитель Ватикана в Беларуси:
За 25 лет мы смогли реализовать многочисленные проекты, как культурного, так и религиозного характера. Одним из итого нашего сотрудничества – является то, что Александр Лукашенко уже дважды посещал Ватикан. В наших планах, прежде всего, поддерживать хорошие взаимоотношения и развивать их – это постоянная цель дипломатических отношений.

Напомним, на прошлой неделе Минск вновь подтвердил статус столицы межконфессионального согласия. Здесь прошло заседание Совета конференций католических епископов. Иерархи из 39 стран обсуждали вопросы дальнейшего развития католического мира и поддержали инициативу Президента Беларуси, об организации встречи Папы Римского и Патриарха Кирилла на нашей земле.

В Минске открыли новое здание Апостольской нунциатуры

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