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В Минске преступная группировка помогала компаниям уклоняться от налогов: 1 июня руководителям вынесен приговор

01.06.2017 - 13:43

Новости Беларуси. В Минске оглашен приговор девяти бывшим руководителям и финансистам преступной группировки. На протяжении нескольких лет они помогали компаниям уклоняться от налогов, причем криминальная схема крутилась вокруг реконструкции Купаловского театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники организовали настоящую пирамиду – «двойная бухгалтерия», фиктивные сделки на строительные материалы. Всего ущерб бюджету нанесен на 400 тысяч долларов. В результате деятельности этого синдиката налоги «спрятали» почти 200 компаний.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбк с экономическими преступления криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Одним из основных направлений деятельности преступной группы было заключение миллиардных контрактов с предприятиями государственной формы собственности для поставок продукции и различного оборудования по завышенной стоимости, а также обналичивание денежных средств через лжеструктуры. На протяжении нескольких лет по заранее продуманной схеме злоумышленники использовали различные способы сокрытия налоговой базы.

Группировку задержали два года назад. Сейчас они возместили большую часть похищенных денег, однако это преступников не спасло. Экс-руководитель криминальной группы получил 3,5 года колонии усиленного режима. Еще семь участников также отправятся в тюрьму, при этом имущество конфискуют у всех мошенников. Пока приговор суда окончательно не вступил в силу, у сторон есть последняя возможность его обжаловать.

В Минске преступная группировка помогала компаниям уклоняться от налогов: 1 июня руководителям вынесен приговор

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