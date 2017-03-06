новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

В Минске прошел матч первого тура группы А полуфинального этапа Кубка Беларуси по волейболу

06.03.2017 - 09:44

Новости Беларуси. В Минске прошел матч первого тура группы А полуфинального этапа Кубка Беларуси по волейболу. Столичный МАПИД принимал солигорский «Шахтер». Как таковой борьбы в этой встрече не было.

«Горняки» испытывали трудности лишь во второй партии, однако и ее завершили в свою пользу. «Шахтер» сильнее по итогам трех сетов – 25:11, 25:18, 25:13. Днем ранее солигорчане также всухую выиграли у «Легиона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Сегодня, конечно, мы затруднили подачи и выбили команду соперника из приема, нам было играть легко. Подача полетела. Даже несмотря на те ошибки, которые мы в подаче допускали, думаю, это было решающе. И сами мы сделали мало ошибок.

Впереди в группах А и Б еще два тура полуфинального этапа. По их итогам будут сформированы пары плей-офф. Наверняка в их число попадет и «Шахтер», который в нокаут-раунде сразится с представителями другого пула – «Строителем» или БАТЭ-БГУФК. Пожалуй, именно тремя этими командами и исчерпывается список претендентов на золото.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Три команды, каждая способна преподнести сюрприз, каждая команда хочет это сделать. Я думаю, что заранее победителя не определишь. Все решится в финале, полуфинале.

Волейбол

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ВК «Минчанка», проиграв дома «Бусто Арсицио», завершил выступление в Кубке ЕКВ
ВК «Минчанка», проиграв дома «Бусто Арсицио», завершил выступление в Кубке ЕКВ
Как волейболистки «Минчанки» готовятся к матчу с «Бусто-Арсицио» в рамках Кубка ЕКВ
Как волейболистки «Минчанки» готовятся к матчу с «Бусто-Арсицио» в рамках Кубка ЕКВ
«БАТЭ-БГУ» завершил выступление в розыгрыше волейбольного Кубка Вызова
«БАТЭ-БГУ» завершил выступление в розыгрыше волейбольного Кубка Вызова
Женская волейбольная сборная U-18 победила в квалификации Чемпионата Европы
Сборная Беларуси (U-18) вышла в финальную часть Чемпионата Европы
«Шахтер» «Строитель» завершили выступление в еврокубках
«Шахтер» и «Строитель» завершили выступление в еврокубках
Волейболисты «Шахтёра» и «Строителя» завершили выступления в европейских кубковых турнирах
Волейболисты «Шахтёра» и «Строителя» завершили выступления в европейских кубковых турнирах
«Минчанка» покинула розыгрыш волейбольной Лиги чемпионов
«Минчанка» покинула розыгрыш волейбольной Лиги чемпионов
ВК «Минчанка» проиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
ВК «Минчанка» проиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Все новости по теме Волейбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru