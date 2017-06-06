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В Минске прошла первая тренировка сводной роты почетного караула к параду на День Независимости

06.06.2017 - 09:18

Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к празднованию Дня Независимости. Кульминацией торжеств 3 июля станет парад в Минске. К репетициям шествия его участники уже приступили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, накануне поздно ночью на улицах столицы завершилась первая тренировка сводной роты почетного караула. Всего же предстоит еще пять таких ночных прогонов.

А буквально несколько часов назад репетиции боевых машин развернулись на аэродроме «Липки» под Минском. Ожидается, что парад в 2017 году пройдет по особому сценарию. В День Независимости на улицах столицы продемонстрируют 220 образцов военной техники, в этом числе и новинки белорусского вооружения: например, новые белорусские броневики «Кайман».

В Минске прошла первая тренировка сводной роты почетного караула к параду на День Независимости

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