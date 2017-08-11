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В Минске прошло чествование победителей и призеров Европейского юношеского олимпийского фестиваля

11.08.2017 - 22:16

Новости Беларуси. Юношеские олимпийские фестивали – первая ступень молодых спортсменов на пути к главным стартам четырехлетия. XIV летние Европейские игры, прошедшие в конце июля в венгерском Дьёре, сложились для белорусских атлетов удачно. Обширная делегация (почти сотня спортсменов) сражалась за награды в девяти видах спорта. Итог – 15 медалей, три из них высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые на подобном форуме были представлены сразу две белорусские команды игровиков, причем волейбольная сборная девушек до 18 лет стала серебряным призером.

11 августа триумфаторы и медалисты Европейского юношеского олимпийского фестиваля получили заслуженные слова поздравлений и награды от НОК Беларуси.

Анастасия Жук, победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля (гребля на байдарках и каноэ):
Было тяжело, все соперники были довольно сильные. Конечно, все спортсмены рассчитывали на золото, но это очень хороший результат для первых международных соревнований.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:
На самом деле была самая большая делегация белорусская и она съездила не зря. Завоевано рекордное количество медалей. Практически по всем видам спорта, в которых выступали наши спортсмены, мы поднимались хотя бы раз на пьедестал.

В Минске прошло чествование победителей и призеров Европейского юношеского олимпийского фестиваля

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