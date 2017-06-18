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В Минске пьяный водитель уходил от погони, врезался в другую машину и дерево: погибла пассажир

18.06.2017 - 13:23

Новости Беларуси. Серию ДТП этим утром совершил пьяный водитель в Минске, в результате которых погибла его пассажир. О том, что мужчина нетрезв и находится за рулем, сообщила продавец магазина, в котором он делал покупку. Не успев отъехать от торговой точки, автомобилист совершил столкновение на перекрестке и скрылся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сигналу пострадавшего в этой аварии экипаж ГАИ начал преследование нарушителя. По пути он столкнулся с еще одним автомобилем. В результате не справился с управлением и врезался в дерево. В салоне находилась женщина, она погибла на месте. Виновник ДТП получил только легкие травмы.

В Минске пьяный водитель уходил от погони, врезался в другую машину и дерево: погибла пассажир

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