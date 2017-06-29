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В Минске разоблачили преступную группировку, которая помогала предприятиям уходить от налогов

29.06.2017 - 18:14

Новости Беларуси. Серые схемы и более миллиона рублей ущерба. В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая помогала столичным предприятиям уходить от налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприимчивые дельцы – это жители Минска и Мозыря – использовали реквизиты и расчетные счета зарегистрированных в России лжеструктур. От их имени оформлялись фиктивные накладные, а поступавшие на счета лжеструктур средства обналичивались и, за вычетом причитавшегося преступной группе вознаграждения, передавались клиентам.

Кстати, как раз благодаря постоянному составу клиентской базы и ее закрытому характеру махинации проводились на протяжении более чем трех лет. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 7 миллионов рублей.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
По данным фактам в отношении организаторов и активных участников преступной группы Департаментом финансовых расследований было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 «Уголовного кодекса» Республики Беларусь «Занятие незаконной предпринимательской деятельностью».

Кроме того, в отношении должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами лжепредпринимателей, было возбуждено 7 уголовных дел по ч. 1, 2 ст. 243 за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 1,3 миллиона белорусских рублей.

Расследование белорусы проводили в тандеме с российскими коллегами. Подозреваемыми по уголовным делам признано 15 человек. Трое из них задержаны.

В Минске разоблачили преступную группировку, которая помогала предприятиям уходить от налогов
Деятельность преступной группировки пресекли в Минске
Фото. Деятельность преступной группировки пресекли в Минске
Деятельность преступной группировки пресекли в Минске
Фото. Деятельность преступной группировки пресекли в Минске
Деятельность преступной группировки пресекли в Минске
Фото. Деятельность преступной группировки пресекли в Минске

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