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В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса

18.10.2017 - 23:31

Новости Беларуси. Правоохранители обращаются к минчанам с просьбой опознать мужчину, который брызнул в лицо контролеру баллончиком с перцовым газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел в 29-м троллейбусе на остановке «Севастопольский парк». На вопрос контролера мужчина среагировал агрессивно и выбежал из транспорта. Потерпевший сотрудник «Минсктранса» с ожогами лица доставлен в больницу.

Яна Дашкевич, официальный представитель Первомайского РУВД:
Сейчас по данному факту проводится проверка, разыскивается мужчина. За данное нарушение может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса

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