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В Минске увековечили память сотрудников ГАИ, погибших при исполнении служебного долга

17.09.2017 - 13:56

Новости Беларуси. Память сотрудников Госавтоинспекции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, почтили в Минске. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки капсулы. В ней – земля с могил жертв мирного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию приурочили к 100-летию белорусской милиции и годовщине образования Госавтоинспекции. Ежегодно в этот день сотрудники ГАИ вспоминают своих коллег, которые погибли при исполнении служебного долга, а также оказывают помощь их родным и близким.

Татьяна Луцевич, дочь погибшего сотрудника ГАИ:
У меня смешанные чувства. Я не ожидала, что частичка нашей семьи останется в истории, в памяти народа. Это большая честь для всех.

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Я думаю, что это действие подчеркивает отношение МВД. Это инициатива самих сотрудников. Это их отношение к своим учителям, к тем, кто отдал  свою жизнь на защите наших граждан.

Отметим, что во время несения службы на дорогах Беларуси погибли 34 сотрудника Госавтоинспекции.

В Минске увековечили память сотрудников ГАИ, погибших при исполнении служебного долга

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