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В Минске воспитательница детского сада отбирала у детей вещи и сдавала в ломбард

19.07.2017 - 14:01

Новости Беларуси. В Минске 21-летняя воспитательница ясельной группы столичного детского сада совершила ряд хищений золотых украшений у своих воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении одного месяца молодая женщина отнимала во время «тихого часа» у детей ценные вещи и сдавала похищенное в ломбард.

Но, несмотря на юный возраст, дети все же смогли объяснить психологу и следователю, кто виновен в содеянном. Как позже пояснили специалисты, дети в силу возраста не способны договориться либо повторить чей-то рассказ об обстоятельствах похищения, что позволило сделать вывод о правдивости их показаний.

Девушке теперь грозит лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

В Минске воспитательница детского сада отбирала у детей вещи и сдавала в ломбард

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