новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

В Минске выбирали лучшего асфальтобетонщика: Ростислав Крук – о тонкостях своей профессии

12.06.2017 - 13:22

Чтобы сделать качественное дорожное покрытие от рабочего требуется мастерство и большой труд. За дороги Минска можно быть спокойными. Ведь на них трудится Ростислав Крук. Мужчина стал победителем городского смотра-конкурса «Минский мастер-2017» по профессии «Асфальтобетонщик».

Ростислав скромничает, но признаётся: ничего трудного для него на конкурсе не было. Сперва Ростислав преодолел теоретический конкурс, где были вопросы с подвохом. А затем продемонстрировал компетентному жюри свои профессиональные умения на практике.

Класть асфальт – дело непростое. Работа тяжёлая и шумная. Но наш герой предан ей вот уже 9 лет. В профессию Ростислав пришёл случайно. Как-то раз попробовал себя в качестве дорожного рабочего ради интереса и уже не захотел заниматься чем-то другим.

Подробнее – в сюжете телеканала СТВ.

Ростислав Крук

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кто отвечает за стрижку травы на газонах?
Валентин Дворак
Мужчина-дояр Валентин Дворак: Мне нравится моя работа!
Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
Екатерина Макаревич
Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!
Работа на заводе: насколько изменились условия труда?
Первый раз, конечно, страшно было: почему женщины выбирают и как справляются с мужскими профессиями
Первый раз, конечно, страшно было: почему женщины выбирают и как справляются с мужскими профессиями
Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку: стоит ли делить профессии на мужские и женские
Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку: стоит ли делить профессии на мужские и женские
Нина Василевская
Нина Василевская, пекарь: Всё тепло, всю душу вкладываю в караваи!
Все новости по теме Профессии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru