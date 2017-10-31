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В минском аэропорту продолжаются поиски сбежавшего кота: побег попал на видео

31.10.2017 - 16:46

Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в Национальном аэропорту Минск накануне. При прохождении таможенного досмотра у пассажиров, следовавших в Женеву, сбежал кот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился, когда сотрудники таможни попросили достать животное из переноски, но усатый питомец просто выпрыгнул из рук хозяев и сбежал. По последней информации, кот все еще находится в здании аэропорта. Женщина просит откликнуться неравнодушных, и помочь найти питомца. Он пушистый, длинношерстный и отзывается на кличку Мартин.

В минском аэропорту продолжаются поиски сбежавшего кота: побег попал на видео

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Источник фото: скриншот из видео
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Фото: repubblica.it
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