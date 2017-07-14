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В минском метро у пассажирки в рюкзаке загорелся аккумулятор от электронной сигареты

14.07.2017 - 16:22

Новости Беларуси. Серьезными последствиями мог обернуться инцидент 14 июля в минском метро. У девушки-пассажира загорелся рюкзак. Это случилось в вестибюле станции «Площадь Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. Девушка двигалась к эскалаторам, как вдруг содержимое ее сумки вспыхнуло. Как оказалось, воспламенился аккумулятор от электронной сигареты. Хозяйка рюкзака не пострадала. Пламя ликвидировал сотрудник охраны.

Каждый месяц у пассажиров метро выявляют около 500 предметов, запрещенных к перевозке.

В минском метро у пассажирки в рюкзаке загорелся аккумулятор от электронной сигареты

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