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В Минском районе 28-летний водитель фуры не справился с управлением, врезался в отбойник и заблокировал трассу

14.01.2017 - 16:24

Новости Беларуси. Пробка из нескольких сотен машин образовалась утром на гродненской трассе в Минском районе. 28-летний водитель фуры на скользкой дороге не справился с управлением. Грузовик влетел в отбойник и перегородил проезжую часть. В итоге затор растянулся на несколько километров, а движение в направлении столицы почти на час было заблокировано. К счастью, пострадавших нет. Прибывшие автоинспекторы восстановили движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Олихвер, водитель:
Да и на легковой, я так думаю, тяжело будет ехать, не говоря про фуру. Машину понесло, не справился с управлением. Разбитая машина. И прицеп, и сама машина повреждены.

На основных республиканских трассах дорожники работают с самого утра, однако непрерывный снегопад мешает уборке. Водителям советуют не разгоняться и не совершать резких маневров.

Алексей Дубовик, начальник ДЭУ-61 Минскавтодорцентра:
Вся дорожно-строительная техника, имеющаяся в наличии, переведена на круглосуточный режим работы. Хотелось бы, чтобы водители были более бдительными, потому что все, что в наших силах, делаем, чтобы максимально обеспечить безопасность дорожного движения.

В Минском районе 28-летний водитель фуры не справился с управлением, врезался в отбойник и заблокировал трассу

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