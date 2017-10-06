новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Минском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста

06.10.2017 - 18:00

Новости Беларуси. Очередное предупреждение. Комплекс профилактических мероприятий «Пешеход» вновь на дорогах области. Акция продлится до 15 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Световой день сокращается, видимость на дорогах снижается, а культура исполнения ПДД желает лучшего. Поэтому аварий с наступлением осенне-зимнего сезона становится больше. Свежий пример. В Минском районе легковушка сбила велосипедиста. Происшествие случилось вечером 5 октября. От полученных травм мужчина погиб на месте. Правоохранители делают акцент: водитель велосипеда не обозначил себя светоотражающими элементами.

В Минском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Машины на большой скорости влетают в котлован: три аварии за два дня в Смолевичском районе
Машины на большой скорости влетают в котлован: три аварии за два дня в Смолевичском районе
В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером
В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером
Автомобиль ГАЗ переехал мужчину в Стародорожском районе
Автомобиль ГАЗ переехал мужчину в Стародорожском районе
За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре летальных ДТП
За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре летальных ДТП
В Минском районе пьяный мужчина попал под колеса микроавтобуса
В Минском районе пьяный мужчина попал под колеса микроавтобуса
6-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Фаниполе
6-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Фаниполе
В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб
В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб
В Несвижском районе мужчину сбил автобус: его спутник кинулся на помощь и попал под машину
В Несвижском районе мужчину сбил автобус: его спутник кинулся на помощь и попал под машину
Все новости по теме Авария в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru