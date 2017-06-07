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В Минской области неиспользуемые здания можно купить или арендовать

07.06.2017 - 18:13

Новости Беларуси. Более 150 неиспользуемых зданий в Минской области предлагают для продажи или аренды. В основном, это бывшие объекты учреждений здравоохранения, образования и культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В частных руках такое имущество становится производственными помещениями, офисами, парикмахерскими и даже социальными учреждениями.

Так, в Воложинском районе благодаря усилиям предпринимателей появился центр социального обслуживания.

К слову, в таких учреждениях регион нуждается, несмотря на то, что открывают их регулярно. За счет перепрофилирования неиспользуемых объектов новые общежития и отделения круглосуточного пребывания появились в Клецком, Стародорожском, Копыльском, Борисовском и Молодечненском районах.

В Минской области неиспользуемые здания можно купить или арендовать

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