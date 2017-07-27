В Минской области планируется собрать около 2 миллионов тонн зерновых

Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Минщины понемногу вступают в жатву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вслед за южными районами на уборочную выходят центральные.
Пока темпы уступают 2016 году: аграрии в ожидании благоприятной погоды и оптимального состояния зерновых.
Всего необходимо скосить более полумиллиона гектаров.
Урожайность сегодня – 33 центнера с гектара. В лидерах – Гродненщина, там собирают более 40 центнеров с круга. Всего в Минской области на поля выйдут 2000 комбайнов. Планируется собрать около 2 миллионов тонн хлеба.