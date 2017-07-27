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В Минской области планируется собрать около 2 миллионов тонн зерновых

27.07.2017 - 18:28

Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Минщины понемногу вступают в жатву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вслед за южными районами на уборочную выходят центральные.

Пока темпы уступают 2016 году: аграрии в ожидании благоприятной погоды и оптимального состояния зерновых.

Всего необходимо скосить более полумиллиона гектаров.

Урожайность сегодня – 33 центнера с гектара. В лидерах – Гродненщина, там собирают более 40 центнеров с круга. Всего в Минской области на поля выйдут 2000 комбайнов. Планируется собрать около 2 миллионов тонн хлеба.

В Минской области планируется собрать около 2 миллионов тонн зерновых

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