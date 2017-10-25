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В Минской области за сутки в ДТП погибли два пешехода

25.10.2017 - 17:49

Новости Беларуси. 2 пешехода погибли в ДТП за прошедшие сутки в Минской области. Так, в Дзержинском районе накануне вечером под колесами оказалась 80-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Она шла по проезжей части, по той полосе, где двигалась машина. От удара пенсионерка погибла на месте.

Вторая трагедия произошла около деревни Таль Любанского района: водитель наехал на пешехода, который лежал на дороге.

При каких обстоятельствах он там оказался, выясняют правоохранители.

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области:
В результате пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами. По фактам ДТП возбуждены уголовные дела.

В Минской области за сутки в ДТП погибли два пешехода

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